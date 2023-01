Lutto ia Carbonia per la morte di Sandro Masciarelli, personaggio molto noto e stimato sia per il suo impegno politico, sia per la storica autoscuola che ha guidato per una vita.

Nato il 7 ottobre del 1946, è stato consigliere e assessore comunale, assessore alla Provincia di Cagliari e consigliere della provincia di Carbonia-Iglesias.

Grande il suo impegno nel campo dello sport, in particolare nel mondo del calcio, prima come calciatore e poi come allenatore, direttore sportivo, presidente del Carbonia Calcio.

È stato anche fondatore e presidente della Carbosarda giovanile, società calcistica che ha formato tanti giovani calciatori.

Grande cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale e della società calcistica Carbonia calcio.

