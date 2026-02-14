Veleni a Genna Luas, controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acquaLa Regione chiama in causa la Glencore: «Metta in sicurezza il sito»
Inchieste, esposti, agricoltori allarmati, tanta preoccupazione. La Regione chiede alla Glencore di mettere in sicurezza il sito di Genna Luas e di prendersi le responsabilità di quanto accaduto nella discarica.
I tecnici di Arpas, Forestale e Enas sono al lavoro per fare gli accertamenti sui materiali inquinanti finiti nel rio San Barbara, un affluente del fiume Cixerri. Controlli serrati anche sull'omonima diga nel territorio comunale di Uta.
Dopo la clamorosa scoperta durante un sopralluogo nei giorni scorsi, quando è stato notato un fiume di acqua rossa fuoriuscito da una vasca della discarica di Iglesias, c’è un grande allarme.
