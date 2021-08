Nel weekend, a Calasetta, i carabinieri della locale stazione insieme ad altri reparti della Compagnia di Carbonia e in collaborazione con i militari e il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno eseguito dei controlli in diversi locali della zona.

In un bar in piazza Belly, gestito da un 47enne di Cagliari, hanno scoperto un lavoratore 45enne del luogo non regolarmente assunto/assicurato; per questo è stata disposta la sospensione dell'attività, oltre al pagamento di una sanzione di duemila euro.

Anche in un ristorante in via Marconi, di proprietà e gestito da 44enne del luogo, è stata riscontrata la presenza di una lavoratrice 34enne del luogo, non assicurata: anche in questo caso per il titolare è stata disposta la sospensione dell'attività e il pagamento di una sanzione di duemila euro.

All’operazione – in cui sono stati controllati quattro locali – hanno partecipato 20 carabinieri, che hanno anche eseguito numerose perquisizioni personali.

(Unioneonline/F)

