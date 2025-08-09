Pomeriggio di intensa attività per i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, impegnati a domare un incendio divampato oggi nelle campagne di Iglesias.

Le fiamme, si sono sviluppate per cause ancora da accertare, ha

Sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri, che stanno lavorando per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La situazione è ancora in evoluzione e l’intervento è tuttora in corso.

(Unioneonline/Fr.Me.)

