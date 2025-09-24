San Giovanni Suergiu. Da zero a cento (e pure oltre) in meno di due mesi, e non si tratta di una Ferrari. È il piccolo miracolo sportivo del neo nato club calcistico San Giovanni Suergiu, sorto in piena estate dopo un periodo di elaborazione e in parte anche una scissione dalla gloriosa Fermassenti (che comunque prosegue l’attività sportiva). La società nel giro di pochissime settimane è riuscita a tesserare circa 120 atleti: una sorta di record sportivo.

A reggere le sorti, una quindicina di dirigenti esperti, guidati dal presidente Cristian Milani che, al cospetto di questo exploit, ammette: «Siamo davvero orgogliosi in essere riusciti in così breve tempo a creare un gruppo numeroso composto da tante famiglie che hanno creduto da subito nel nostro progetto con entusiasmo e passione: formare calcisticamente dei ragazzi e contribuire a formarli anche dal punto di vista umano».

Il San Giovanni Suergiu copre tutte le categorie giovanili, sin dai bambini di 5 anni, e ha costituito anche la prima squadra che disputerà il campionato regionale di Terza Categoria. Gli impianti utilizzati saranno quelli del Comune di San Giovanni Suergiu.

© Riproduzione riservata