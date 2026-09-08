Un problema tecnico al sistema di controllo del traffico aereo sta causando disagi ad alcuni voli in tutto il Regno Unito. Come riporta il Guardian, alcuni voli in partenza dagli aeroporti britannici hanno subito ritardi a seguito di un problema tecnico riscontrato dal fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS, ha dichiarato l'aeroporto di Heathrow, aggiungendo che i voli in arrivo non sono stati interessati.

Tra gli aeroporti interessati da restrizioni e ritardi figurano Heathrow, Gatwick, Luton, Manchester e Stansted. Heathrow ha affermato di essere al lavoro con NATS per risolvere il problema il più rapidamente possibile, secondo quanto riportato da Reuters. «Abbiamo individuato il problema nel nostro sistema di elaborazione dei voli. I nostri tecnici sono sul posto e stanno lavorando con urgenza per ripristinare le normali operazioni il prima possibile», ha dichiarato NATS in un comunicato.

L'aeroporto di Edimburgo ha affermato in un post su X che il problema potrebbe avere un impatto sulle sue operazioni. Anche l'aeroporto di Dublino, in Irlanda, ha dichiarato che i voli in partenza e in arrivo sono stati interessati dal problema. Il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24 ha comunicato sui social media che arrivi e partenze sono stati fortemente regolamentati negli aeroporti della regione di informazione di volo di Londra a causa del problema.

Non ci sono al momento ripercussioni sui voli per Cagliari e Alghero. Si registrano invece ritardi su due voli in arrivo a Olbia: quello di Easyjet da Luton, il cui arrivo programmato alle 18.30 slitta alle 19.55; e quello operato da British Airways da Heathrow, il cui arrivo programmato per le 18.40 slitta alle 20.30.

(Unioneonline)

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