Carloforte si avvia diventare isola Covid-free, con la vaccinazione del 90% della popolazione.

Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni nell'ambito della campagna di vaccinazione sulla popolazione delle isole minori. In tre giorni, da venerdì a domenica, sono stati vaccinati 4mila residenti, su circa 4.400 cittadini d'età superiore ai 16 anni non ancora immunizzati. San Pietro, dopo La Maddalena, è la seconda isola sarda ad aver concluso il piano di vaccinazione di massa in base all'accordo nazionale.

"Un'opportunità che i cittadini di Carloforte hanno accolto con grande senso di responsabilità - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - Abbiamo dato il nostro pieno sostegno a un progetto di buonsenso rivolto alle comunità che vivono nelle nostre isole e in tempi rapidi stiamo raggiungendo un traguardo importante grazie all'incessante lavoro del nostro sistema sanitario e alla sinergia fra le istituzioni e il mondo del volontariato".

Sul fronte della pandemia in Sardegna, l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, conferma che "il quadro epidemiologico continua a migliorare su tutto il territorio e ora più che mai siamo impegnati con ogni sforzo per raggiungere una nuova normalità. Servirà ancora la massima responsabilità da parte di tutti, ma la zona bianca non è un miraggio".

(Unioneonline/v.l.)

