Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16.15, in via Villa di Chiesa a Iglesias. Un uomo di circa cinquanta anni, alla guida di una Volkswagen bianca, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo capottato al lato della strada e coinvolgendo una seconda auto, che nello scontro è finita contro un palo della luce, abbattendolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il palo e tratto in salvo il conducente della Volkswagen, rimasto ferito lievemente. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia in codice giallo. Illeso invece l’altro automobilista coinvolto, la cui vettura ha subito danni evidenti.

Sul posto dell’incidente anche gli agenti del comando della polizia di Stato e i carabinieri della compagnia di Iglesias, insieme ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

L’episodio si è verificato in prossimità dello svincolo tra via Villa di Chiesa e via Cavaliere San Filippo, zona in cui l’amministrazione comunale ha già programmato l’installazione di un passaggio pedonale rialzato vicino alla chiesa di Santa Lucia.

«Purtroppo le automobili in questo punto continuano a correre troppo – ha commentato il vicesindaco Francesco Melis –. Utilizzeremo più autovelox mobili, ma speriamo di risolvere già con l’installazione del passaggio pedonale rialzato».

