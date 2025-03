Lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Brotzu Riccardo Pittau, il campioncino di motocross di 20 anni, residente a Guspini, che ieri è rimasto a terra dopo un incidente durante la gara regionale di motocross nell'arena di Gonnesa durante la competizione riservata alla categoria Mx1.

L'incidente intorno alle 16,30.

Pittau, che in quel momento era al comando della corsa, ha affrontato una curva, per poi fare un salto e atterrare a bordo pista. È stato allora che la sua Honda 450 gli è scivolata via e lui è rimasto immobile sullo sterrato: dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto e la stabilizzazione, è stato trasportato con l'elisoccorso al Brotzu.

Qui è stato intubato e ha superato la notte, ma le sue condizioni non sono migliorate: i medici stanno cercando di fare di tutto per salvargli la vita.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata