Sono critiche le condizioni di Riccardo Pittau, 20enne di Guspini che gareggia con il motoclub “Il Castello di Sardara”, rimasto ferito ieri alla gara regionale di motocross nell'arena di Gonnesa durante la competizione riservata alla categoria Mx1.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16,30 durante l'ultima manche prima della premiazioni finali. Il motociclista – laureato campione di motocross già nel 2018, che in quel momento era al comando della gara – ha affrontato una curva, per poi fare un salto e atterrare a bordo pista. È stato allora che la sua Honda 450 gli è scivolata via e lui è rimasto immobile sullo sterrato: l'impatto avrebbe provocato diversi traumi.

Pittau, che dopo lo schianto ha perso conoscenza, è stato rianimato col defibrillatore e le sue condizioni stabilizzate per consentire il trasporto sull'elicottero del 118 che lo ha accompagnato all'ospedale Brotzu di Cagliari.

La prognosi è riservata. La gara è stata sospesa.

