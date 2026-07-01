Incendio lungo la SP85 tra Iglesias e Villamassargia, in fiamme due ettari di sterpaglieGià avviate le operazioni di bonifica
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Un incendio è divampato nel pomeriggio nei pressi della Sp85, nel territorio di Iglesias al confine con Villamassargia, in prossimità del ponte sotto il quale passa la linea ferroviaria. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 15, hanno interessato circa due ettari di sterpaglie senza provocare danni a persone o strutture.
Sul posto sono intervenute tre squadre del Soccorso Iglesias, la squadra mobile della Protezione civile di Iglesias, due squadre GeV di Villamassargia e i vigili del fuoco.
Per contenere rapidamente il rogo è stato impiegato anche l'EliMarganai, decollato dalla nuova elisuperficie del Ceramica, che ha effettuato i lanci d'acqua decisivi per circoscrivere le fiamme.
L'incendio è stato completamente spento intorno alle 16. A seguire, le squadre hanno avviato le operazioni di bonifica dell'area per scongiurare eventuali riprese del fuoco.