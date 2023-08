Sono ancora in corso nelle campagne di San Giovanni Suergiu le bonifiche per il grosso incendio che ha interessato il Medau di Is Gannaus, tra Is Urigus e San Giovanni Suergiu.

Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni e devastato alcuni ettari di macchia mediterranea, oltre ad aver distrutto alcune colture.

L'intervento del Super Puma (Fabio Murru)

Sul posto dopo la segnalazione partita intorno alle 15 sono intervenute numerose squadre a terra, di Forestas e corpo forestale, insieme ai volontari della protezione civile del Ser di Carbonia, Assosulcis di Sant’Antioco e Advag Gonnesa, e i vigili del fuoco di Carbonia, oltre che al prezioso intervento dei mezzi aerei regionali arrivati da Marganai e Fenosu.

© Riproduzione riservata