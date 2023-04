È impressionante la colonna di mezzi militari che questa mattina ha percorso la Statale 130, da Cagliari in direzione Sulcis, poligono di Capo Teulada: numerosi camion, telonati e non, hanno viaggiato tra le auto civili per raggiungere l'area delle esercitazioni.

Scene simili erano state immortalate anche nei giorni scorsi, ma il transito di oggi è stato davvero imponente: il video si riferisce al tratto della Statale che va da Elmas ad Assemini.

In corso, nei vari poligoni dell'Isola e nel suo mare, sono in corso la Mare Aperto 2023 (alla quale in queste ore stanno per prendere parte anche le due navi Nato Its Thaon di Revel e Hmcs Fredericton) e la Noble Jump 2023.

