La Soprintendenza nazionale per il Pnrr aveva bocciato qualche mese fa il progetto per un parco fotovoltaico a Carbonia presentato dalla Mag, ora la Regione ha dato il via libera al vincolo di pubblica utilità e al vincolo preordinato all’esproprio sui terreni di Portoscuso e Gonnesa che saranno attraversati dai cavidotti, diretti alla futura sottostazione di Nuraxi Figus, per lo stesso progetto.

Sul piede di guerra il comitato nuraxino per la difesa dell’ambiente, da tempo mobilitato contro l’invasione di eolico e fotovoltaico.

Per martedì prossimo è stata convocata una riunione a Nuraxi, in cui si affronterà la questione espropri.

«Stiamo preparando le osservazioni, che saranno numerose e dettagliate - dice Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del comitato - è inaccettabile che la Regione approvi ciò che la Soprintendenza nazionale ha bocciato».

