Il Prefetto alla Stazione dei Carabinieri di Santadi: «Punto di riferimento per i cittadini»Un confronto diretto con i militari, ringraziati per il quotidiano impegno nel controllo del territorio
Il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Luigi Grasso, ha fatto visita questa mattina al Comando Stazione Carabinieri di Santadi, dove è stato accolto con grande entusiasmo dal personale in servizio.
Un’occasione per un confronto diretto con i militari, cui il Prefetto ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno costante e quotidiano nel controllo del territorio, sottolineando come la loro attività contribuisca a mantenere una presenza continua e rassicurante a fianco della popolazione.
Durante il colloquio è stato rimarcato il valore della capillarità dell’Arma dei Carabinieri, che con le sue Stazioni dislocate anche nei piccoli centri garantisce un presidio di legalità insostituibile. La Stazione di Santadi è stata richiamata come esempio di questo modello di prossimità: un punto di riferimento per i cittadini, un presidio di legalità.
L’occasione della visita ha consentito anche di soffermarsi sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio circostante, confronto che non ha messo in evidenza particolari problematiche legate alla realtà del territorio.
(Unioneoline)