Il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Luigi Grasso, ha fatto visita questa mattina al Comando Stazione Carabinieri di Santadi, dove è stato accolto con grande entusiasmo dal personale in servizio.

Un’occasione per un confronto diretto con i militari, cui il Prefetto ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno costante e quotidiano nel controllo del territorio, sottolineando come la loro attività contribuisca a mantenere una presenza continua e rassicurante a fianco della popolazione.

Durante il colloquio è stato rimarcato il valore della capillarità dell’Arma dei Carabinieri, che con le sue Stazioni dislocate anche nei piccoli centri garantisce un presidio di legalità insostituibile. La Stazione di Santadi è stata richiamata come esempio di questo modello di prossimità: un punto di riferimento per i cittadini, un presidio di legalità.

L’occasione della visita ha consentito anche di soffermarsi sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio circostante, confronto che non ha messo in evidenza particolari problematiche legate alla realtà del territorio.

(Unioneoline)

