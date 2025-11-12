Iglesias, violente percosse alla moglie: 60enne in arrestoL’allarme da un vicino di casa della coppia: l’uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere a Uta
Ha aggredito la moglie, lasciandole evidenti segni di percosse su braccia e gambe. È accaduto nella notte a Iglesias, con l’allarme lanciato da un vicino di casa che ha chiamato i carabinieri denunciando una violenta lite familiare in corso.
Immediato l’intervento dei militari, cui la donna ha poi deciso di rivolgersi per sporgere querela, riferendo anche di altri episodi di violenze, offese e minacce di morte subiti nel tempo.
L’uomo, un 60enne operaio del luogo, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
(Unioneonline)