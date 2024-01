Un ragazzo di appena 19 anni è stato arrestato a Iglesias con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Venerdì scorso, nei giardini pubblici in via Oristano, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno individuato il giovane, originario del posto, già noto per precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Il ragazzo, perquisito, è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. In casa nascondeva altri 19 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento.

Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo per il 19enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

