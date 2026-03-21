La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne di Iglesias, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Gli agenti del Commissariato locale hanno fermato il giovane nel corso di controlli anti-spaccio predisposti dopo varie segnalazioni che indicavano la presenza di persone sospette dedite allo spaccio e al consumo di stupefacenti in alcune piazze frequentate da famiglie con bambini.

Qui è stato notato il 29enne che cedeva una dose a un “cliente” ed è scattato il blitz: l’acquirente si è dato alla fuga, mentre il pusher è stato fermato. In un calzino teneva nascoste le dosi di hashish da smerciare e nella sua abitazione sono stati trovati, oltre a 30 grammi della stessa sostanza, anche alcuni grammi di cocaina, sequestrati assieme a centinaia di euro in contanti. Per questo per il 29enne è scattato l’arresto.

(Unioneonline)

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