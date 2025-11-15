Iglesias, evade dai domiciliari: arrestatoIl trentenne passeggiava per le vie cittadine
Stamattina un 30enne residente in città, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato arrestato dai carabinieri di Iglesias con l’accusa di evasione.
Secondo quanto comunicato dall’Arma, durante un controllo ordinario finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, i militari avrebbero accertato che l’uomo non si trovava nella propria abitazione nel centro cittadino.
Immediatamente sono scattate le ricerche nelle vie circostanti, che hanno permesso ai militari di rintracciare il trentenne poco dopo mentre passeggiava per le strade di Iglesias.
Una volta ricostruita la vicenda, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e successivamente riportato nel proprio domicilio, dove rimarrà in attesa dell’udienza direttissima disposta dall’Autorità giudiziaria.
(Unioneonline/Fr.Me.)