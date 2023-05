Sono partiti questa mattina, dal centro intermodale di Carbonia, gli otto studenti dell’Istituto comprensivo Marconi di San Giovanni Suergiu alla volta di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove dalla giornata di domani si svolgerà la Festa Nazionale dello Sport Scolastico 2023. E dove parteciperanno, in rappresentanza della regione Sardegna, alla fase finale della disciplina del Baseball Five.

I ragazzi di San Giovanni Suergiu sono riusciti a qualificarsi alla fase nazionale, essendosi laureati campioni regionali, e accompagnati dal docente di educazione fisica Gianni Falessi dovranno vedersela contro i pari età di Umbria, Piemonte e Sicilia, inseriti nel terzo dei 4 gironi.

Ad accompagnare i ragazzi alla partenza da Carbonia, verso l’aeroporto di Cagliari, non poteva mancare la sindaca del paese Elvira Usai, che ha voluto salutare i ragazzi: «Siamo orgogliosi dei nostri studenti, auguriamo loro che questa esperienza possa essere arricchente anche dal punto di vista umano e non solo sportivo».

© Riproduzione riservata