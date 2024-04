Trattori, qualche bici, quad, pick up, e tante automobili in corteo per segnalare il pericolo che corrono le terre agricole del territorio.

Il corteo, organizzato dal Comitato Nuraxino, ha attraversato Cortoghiana, passando poi da via Loi dove, secondo i progetti degli impianti di rinnovabili, dovrebbero passare i cavidotti diretti alla futura sottostazione Terna.

Il corteo ha poi proseguito per Nuraxi Figus, clacson lungo tutto il paese, con destinazione finale i terreni in cui dovrebbe essere costruita la sottostazione.

Qui i partecipanti, in mezzo al verde e ai profumi della natura, passeranno una giornata all'insegna della condivisione e della mobilitazione in difesa delle terre da espropriare.

