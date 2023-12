Mancano i medici, e il servizio di guardia della Casa della salute di Giba rimarrà scoperto sotto le feste. «Come da tradizione», polemizza il sindaco Andrea Pisanu, che ha espresso tutto il suo disappunto dopo la comunicazione della Asl Sulcis Iglesiente.

In particolare, non sarà operativo il giorno di Natale, dalle 8 sino alle 8 del 26, e dalle 20 del 31 dicembre sino alle 8 del 2 gennaio. Un buco da ventiquattro ore, un altro di trentasei, coi cittadini del centro costretti, in caso di necessità, a raggiungere Santadi o Sant’Anna Arresi. «Facendo tutti i debiti scongiuri», protesta Pisanu, «se qualcuno dovesse avere necessità della guardia medica, non dovrà far altro che sedersi in auto ed andare alla ricerca, ben poco divertente, del presidio operativo».

Poi il primo cittadino aggiunge: «Qualora la ricerca non produca effetto, non resterà scelta se non quella di passare tutte le feste presso il Pronto Soccorso del Sirai che servirà gli utenti con la nota velocità. Incrociamo le dita e cerchiamo di stare tutti bene».

(Unioneonline/L.Ne.)

