Sarà garantito per domani il ritiro della plastica per le utenze domestiche dei Comuni di Giba, Masainas e Piscinas. A comunicarlo è l'area servizi tecnici dell'Unione dei Comuni del Sulcis i cui comuni sono aderenti. Comuni che rientrano nel grosso servizio associato di igiene urbana, che coinvolge anche i comuni di Nuxis, Perdaxius, Tratalias e Villaperuccio.

In questi Comuni sempre domani sarà garantito il servizio del ritiro per le utenze economiche. L'ente ci tiene a precisare che eventuali modifiche del servizio saranno comunicate tempestivamente sui propri canali ufficiali.

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