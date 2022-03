A inguaiarlo è stato il suo Dna e la comparazione di questo con la banca dati delle forze dell’ordine. Un 27enne originario della Barbagia ma residente a Iglesias è stato denunciato a piede libero per furto aggravato dai carabinieri del Radiomobile in collaborazione con il Ris di Cagliari. Il giovane è infatti ritenuto l’autore di un tentato furto avvenuto il 26 marzo del 2020 all’Eurospin di corso Colombo dove, nel corso della notte, i malviventi avevano infranto una vetrata e si erano introdotti nel supermercato ma, probabilmente disturbati, erano scappati senza portare via niente.

Sul posto era stato repertato del materiale biologico che sul momento non aveva dato alcun riscontro mediante la comparazione. A seguito di un successivo inserimento nella banca dati, invece, è emersa la corrispondenza.

