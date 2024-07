Furti in almeno tre supermercati, per questo è finita in manette a Iglesias una coppia, 37 anni lui e 32 lei.

Domenica mattina gli agenti della Volante del locale commissariato hanno sottoposto a controllo un’auto parcheggiata vicino a un supermercato del paese. A bordo l’uomo, che stava aspettando la moglie intenta a fare spesa nell’esercizio commerciale.

Poco dopo è arrivata la donna, che ha riferito ai poliziotti di non aver fatto acquisti. Ma un agente l’aveva vista, mentre usciva, nascondere due buste dietro un muretto prima di raggiungere il marito. Recuperate le buste, gli agenti hanno accertato che la donna aveva fatto spesa per 58 euro, senza pagare. E nel veicolo gli agenti hanno trovato altri prodotti rubati da altri supermercati del paese, per un ammontare di 265 euro.

I due, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto in concorso e continuato e condotti al commissariato di Iglesias, in attesa dell’udienza di convalida di fronte al gip.

(Unioneonline/L)

