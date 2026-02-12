«Un disastro ambientale, un danno inaccettabile ai corsi d’acqua e alle terre a valle che denota una totale noncuranza delle prescrizioni rilasciate dall’autorizzazione integrata ambientale e, soprattutto, il totale abbandono di questa vasca che evidentemente andava monitorata e svuotata prima del raggiungimento del limite massimo come veniva fatto in passato».

Il presidente della Provincia Mauro Usai è deciso a non lasciare nulla di intentato per trovare soluzioni al danno ambientale causato dallo sversamento del fiume d'acqua rosso scoperto ai piedi della discarica di Genna Luas della Portovesme Srl. Con le piogge le acque solforiche hanno tracimato andando a finire nei terreni e nei corsi d’acqua circostanti.

Tutti i dettagli nell'articolo di Stefania Piredda su L'Unione Sarda in edicola oggi e sull'edizione digitale del quotidiano

© Riproduzione riservata