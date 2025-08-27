Un vasto incendio sta interessando la zona di Barega, al confine tra Iglesias e Carbonia. Sul posto sono intervenuti la Guardia Forestale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, supportati da un elicottero decollato da Marganai.

Le fiamme hanno già colpito diversi terreni privati, minacciando coltivazioni, balle di fieno e alcuni tralicci. L’incendio, divampato intorno alle 12.00 lungo la strada di Is Olianis, è ancora in corso e, spinto dal vento, avanza in direzione del territorio di Carbonia.

