Giornata infernale sul fronte degli incendi in Sardegna, con tre vasti roghi che hanno richiesto un massiccio intervento dei mezzi antincendio. Le fiamme sono divampate questo pomeriggio nelle campagne di Carbonia, in località "R. Casas", dove si è alzata una densa colonna di fumo. Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias e del SuperPuma, partito dalla base di Fensu. A coordinare l'intervento è il Dos della Stazione Forestale di Carbonia, affiancato da una squadra di volontari di Villamassargia.

Un secondo fronte di fuoco si è sviluppato a Fonni, in località Pratobello. Anche in questo caso è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di tre elicotteri provenienti dalla base operativa di Sorgono, Farcana e Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Gavoi, con il supporto della Stazione Forestale di Orgosolo, di due squadre dell'Agenzia Forestas e di una squadra dei Barracelli.

Fiamme anche a Elmas, in località Sa Traia, dove la macchina antincendi sta intervenendo con un elicottero proveniente dalla base di Pula e un SuperPuma. Coordina le operazioni di spegnimento il Dos della Stazione Forestale di Uta, coadiuvato dal Gauf e da squadre di volontari di Assemini.

(Unioneonline/v.f.)

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