Hanno portato il Sulcis in giro per l'Europa e loro stessi hanno acquisito competenze e professionalità preziose. E' il frutto della corposa esperienza degli studenti dell'istituto tecnico superiore Angioy di Carbonia che ha concluso una massiccia operazione con i Progetti di internalizzazione e scambi Erasmus e multilinguismo. Ha finito per coinvolgere 120 ragazzi.

Con l'istituto portoghese di Matosinhos hanno potuto interagire otto studenti delle classi terze degli indirizzi Liceo, Biotecnologie e Informatica, altrettanti con i coetanei dell'istituto Sanlucar de Barrameda a Cadice in Spagna, poi è stata la volta delle classi quarte con i coetanei tedeschi del Werner Von Siemens Gimnasium di Bad Harzburg. Ed ancora in aprile altri 14 scolari dell'Angioy con il Gymnazium di Brutal, nella Repubblica Ceca, i sedici studenti dell'indirizzo grafico programma multilinguismo in Danimarca, ed ecco altri 25 con Engstem Irlanda.

Gli ultimi sedici alunni pochi gioni fa sono stati in Svezia.

«Un'esperienza straordinaria - afferma la preside Teresa Florio - che ha permesso ai nostri studenti di affrontare la diversità delle culture in tutta l'Europa».

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