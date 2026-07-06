Una serata di festa, emozioni e riconoscenza ha celebrato i 25 anni di attività delle Milly's Angels, l'accademia di danza diretta da Milena Perra. Il plesso sportivo di Iglesias N2 di via Toti ha accolto quasi duemila spettatori, accorsi per assistere a uno spettacolo che ha ripercorso un quarto di secolo di storia della scuola attraverso le coreografie che ne hanno segnato il cammino.

Sul palco si sono alternati i diversi stili che caratterizzano l'offerta formativa dell'accademia – dal Modern Jazz alla Propedeutica, dal Modern Contemporaneo all'Hip Hop, passando per Urban, Zumba Kids, Showdance e Lyrical Modern – in un viaggio che ha riportato in scena frammenti dei primi saggi fino alle esibizioni degli ultimi anni.

Lo spettacolo, realizzato grazie al contributo di amici, familiari e patrocinato dal comune di Iglesias, è stato impreziosito da numerose sorprese dedicate alla direttrice artistica. Più volte la docente ha mostrato la propria commozione, soprattutto durante il momento più intenso della serata, quando lei e l'intera accademia hanno voluto rendere omaggio ad Alessio Marzeddu, ex allievo della scuola, scomparso lo scorso anno.

Non sono mancati i messaggi di affetto e gratitudine da parte dei 110 allievi dell'accademia, così come il ritorno sul palco di ex allieve e allievi - tra cui anche l'assessora alla Cultura del comune di Iglesias, Carlotta Scema - arrivati perfino dall'estero per rendere omaggio alla persona con la quale hanno mosso i propri primi passi nel mondo della danza.

«È stata una festa, ed è quello che volevo. Ho visto gli occhi dei miei ballerini brillare e gioire con me nel celebrare questa carriera lunga 25 anni. Duemila persone? Non me le aspettavo e le ringrazio per aver contribuito a questo successo di serata», ha dichiarato Milena Perra al termine dell'evento.

Oggi le Milly's Angels rappresentano una realtà consolidata del territorio, con 110 allieve e allievi distribuiti in diversi corsi. «È la passione che mi guida e mi aiuta a gestire tutti questi allievi. Collaborano con me anche Noemi Mei e le altre due mie assistenti, Eleonora Brioccia e Veronica Pintore», ha spiegato la coreografa.

Ripensando ai 25 anni trascorsi in sala danza, Perra individua nell'aspetto umano l'eredità più importante lasciata ai suoi allievi: «In primis viene la fiducia in se stessi - dichiara -, sia per noi insegnanti sia da trasmettere agli allievi. E poi avere grinta, coraggio, forza e determinazione. Valori che non servono solo nella danza, ma anche nella vita. Spero in 25 anni di averli lasciati a tanti di loro».

Lo sguardo è già rivolto al futuro: «Abbiamo tanti progetti in cottura, magari mi serviranno altri 25 anni?», afferma sorridendo la direttrice della scuola.

Il prossimo appuntamento tuttavia è già alle porte. Dal 30 luglio al primo agosto Iglesias ospiterà il "Sulcis Dance Lab", stage estivo internazionale di danza che richiamerà ballerini da tutta Europa. Il corso intensivo, diretto da Ludovica Pinna in collaborazione con la scuola di Milena Perra, proporrà tre giorni di formazione di alto livello in diversi stili di danza, con l'obiettivo di coniugare qualità didattica e valorizzazione del territorio.

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