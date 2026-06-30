Dopo un'attesa di circa venti anni, sono partiti i lavori di riqualificazione dell’asfalto nella via Gramsci. È il corso principale della città. Un intervento che non si vedeva, nella centralissima via, da moltissimo tempo.

Dopo aver concluso i lavori di bitumazione nella vicina via Costituente, gli operatori hanno iniziato la fresatura in via Gramsci. In pochi giorni la strada verrà riqualificata.

Nel contempo hanno ripreso i lavori di riqualificazione dei marciapiedi. L'intersezione fra via Istria e viale Gramsci, con i sanpietrini totalmente divelti da quindici anni, saranno sistemati con un intervento a parte.

«Presto - anticipa l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - torneremo anche nelle principali frazioni, Cortoghiana e Bacu Abis: a proposito di queste due importanti realtà, stiamo attendendo lo scorrimento delle graduatorie del bando a cui abbiamo partecipato l’anno scorso con un progetto di riqualificazione di diverse strade».

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