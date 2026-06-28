Carbonia, due ciclisti contro un’auto: uno è graveFrenata improvvisa e impatto violento sul tratto urbano della Statale 126
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Due ciclisti feriti dopo un grave incidente con un’auto a Carbonia sulla 126, nel tratto urbano che prende il nome di via Nazionale
Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto dopo una frenata improvvisa da parte del conducente del veicolo, ma gli accertamenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso per ricostruire la dinamica. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 (Sosago Gonnesa e Mike 70) per soccorrere i due ciclisti.
Il più grave ha rimediato un trauma facciale dopo la caduta sull’asfalto: è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al Santissima Trinità. Meno grave l’altro, accompagnato al Sirai di Carbonia.