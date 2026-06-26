A Iglesias la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti e in seguito alle perquisizioni sono saltati fuori 30 grammi di hashish, 230 grammi di marijuana, denaro contante e anche materiale utile al confezionamento e alla coltivazione.

Nella sua abitazione sono state anche trovate tre lampade alogene da 600 W ognuna, un trasformatore di corrente in metallo, 30 vasi in plastica neri, filtro e ventola per l’areazione, tutto materiale riconducibile ad una pregressa coltivazione indoor di marijuana.

Per questo gli agenti hanno fatto scattare l’arresto, poi convalidato dal Gip.

(Unioneonline)

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