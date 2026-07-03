Carbonia calcio, 1600 firme per salvare la squadraLa grave condizione economica del club rischia di non consentire l'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza
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Ci sono quasi 1600 firme per salvare il Carbonia calcio da una pericolosa situazione come mai si era vista in questi anni: la grave condizione economica rischia di non consentire l'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza e nel frattempo mezza squadra si è già accasata presso altri club.
Così, nelle scorse settimane, i tifosi del numeroso gruppo Carbonia Ultras hanno dato vita a una poderosa raccolta di firme che ha portato a ottenere 1580 consensi. Una dimostrazione di affetto e vicinanza non solo da parte degli appassionati di calcio di Carbonia ma pure dai centri vicini.
La PEC con la raccolta firme è stata indirizzata all'amministrazione comunale e alla Regione nella speranza che offrano un sostegno concreto. «Iniziativa lodevole ed encomiabile - sottolinea il presidente Andrea Meloni - nel solco di quanto stiamo disperatamente facendo per tentare di risolvere i problemi».
La situazione è paradossale: il Carbonia rischia di non iscriversi al torneo, ma vanta un settore giovanile con Giovanissimi e Allievi in fascia A1 regionale, e uno stadio comunale le cui condizioni sono nettamente migliorate rispetto agli anni scorsi.