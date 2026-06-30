Momenti di apprensione questo pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in via Roma a Carbonia. Le fiamme sono presumibilmente partite a causa di qualche cicca di sigaretta, ma saranno i vigili del fuoco ad accertarne le cause, e hanno danneggiato la vetrata del negozio Jysk.

Il rogo ha interessato alcune pedane di legno che si trovavano all'esterno insieme ad alcuni articoli presenti, tra cui un materasso. Immediata la chiamata al 115 da parte di alcuni presenti in zona, fortuna ha voluto che il comando si trova a poche centinaia di metri.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha limitato i danni e fatto sì che il fuoco non aggredisse l'interno del negozio, ma le fiamme alte hanno fatto pensare al peggio.

Spavento anche per il personale presente, che successivamente ha dovuto chiudere l'attività in attesa che tutto il fumo fuoriuscisse dal locale.

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