Il maltempo ferma anche la circolazione ferroviaria. Almeno per tre giorni i treni non viaggeranno lungo la linea Cagliari-Carbonia-Iglesias per via delle forti piogge che si sono abbattute la scorsa notte nel Sulcis rendendo inagibile la linea.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per valutare l’entità dei danni, per il momento si ipotizza di poter ripristinare la circolazione non prima di mercoledì 30 ottobre.

In mattinata era stata anche interrotta, sempre causa maltempo, la linea San Gavino-Pabillonis-Uras, riattivata nel pomeriggio.

