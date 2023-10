Erano partiti dal Forte Village, in strada numerose auto come Ferrari e Lamborghini nell'ambito della Sardinia Supercar Experience. La destinazione finale della giornata era Mores, ma in quel momento la direzione era Porto Flavia.

La Lamborghini (foto Fabio Murru)

Lungo il tragitto, su un rettilineo della 195 a San Giovanni Suergiu, il terribile frontale – durante un sorpasso – tra un camper svizzero e una Ferrari, che ha preso il volo per poi incendiarsi. Gli occupanti del veicolo, una coppia di svizzeri, sono morti carbonizzati. Il marito aveva 67 anni, la moglie 63. Per oggi avevano previsto un pranzo a Masua, la macchina di lusso era stata noleggiata per partecipare alla manifestazione.

Nella carambola è stata coinvolta anche una Lamborghini, distrutta. I passeggeri, dei francesi, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118. Atterrato anche l'elisoccorso.

