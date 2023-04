«Chiedo veramente scusa a tutti se ho offeso la sensibilità della città e dei suoi abitanti».

Con queste parole il giornalista e scrittore Federico Buffa interviene in merito alla bufera creata da quanto ha detto qualche giorno fa nel canale youtube “Basement by Lavazza”.

«Sicuramente mi sono espresso male e non avrei dovuto dire ciò che ho detto in un luogo pubblico come Basement cafè», prosegue ancora Buffa riferendosi alle dichiarazioni che definivano Carbonia come città dove «non c'è la televisione né via cavo né via satellite e dove se si vuole vedere una partita del Cagliari si è costretti ad andare allo stadio».

