Carbonia si indigna e rimanda al mittente le dichiarazioni del giornalista Federico Buffa, che sul canale Youtube “Basement by Lavazza” menziona la città mineraria affermando: «La gente ti stringe la mano con due mani e ti dice: “noi qua non abbiamo niente, non abbiamo né la televisione via cavo né via satellite. Uno che viene qua e ci porta qualche cosa ci fa un gran favore”».

Queste dichiarazioni hanno scatenato l’inferno e in tanti hanno condannato le sue parole.

Il sindaco Pietro Morittu invita il giornalista e scrittore a tenere uno spettacolo gratuito per scusarsi di quanto detto.

