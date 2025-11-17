Quattro operai dell'Eurallumina di Portovesme sono saliti nel silo 3, all'interno della fabbrica, a circa 40 metri di altezza. I lavoratori chiedono l'intervento immediato di Mimit, comitato di Sicurezza finanziaria, Mef e presidenza del Consiglio dei ministri, «per stanziare i fondi necessari alla continuità operativa di Eurallumina»,  si legge in una nota sindacale, «come previsto dalla legge, in modo da garantire il pagamento delle utenze, dei salari e della fatture delle imprese terze ad assicurare la prosecuzione delle bonifiche ambientali». 

Eurallumina, operai a 40 metri su silo: &quot;Mimit ci convochi&quot; (Ansa)
Da due anni l'Eurallumina, di proprietà della russa Rusal, è sottoposta alle sanzioni decise dal Csf in seguito alla guerra in Ucraina: «La gestione finanziaria dello stabilimento, pari a oltre 20 milioni annui, è stata sostenuta fino a settembre dalla Rusal, mentre la normativa»,  sostengono i sindacati, «prevederebbe la gestione, anche finanziaria, da parte del Csf attraverso l'Agenzia del Demanio».

Assemblea permanente dei lavoratori di Eurallumina (Ansa)
Ora che la Rusal ha sospeso i trasferimenti dei fondi all'Eurallumina, si attendono i fondi dal Mef per far fronte alle gestione. «C'è il rischio», dicono i sindacati, «di misure drastiche come liquidazione o fallimento». Da stamattina quattro operai stanno protestando a 40 metri di altezza, chiedendo l'intervento del Governo. 

