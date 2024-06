«Un danno per tutta la nostra economia, un ostacolo per il turismo e per il settore ittico, in particolare per la pesca del tonno». Portoscuso dice no al progetto dell’Ichnusa Wind Power e agli altri progetti di eolico offshore.

L’amministrazione comunale ha inviato tutte le osservazioni al ministero dopo aver approvato un ordine del giorno all’unanimità. «Non si tratta di essere contro le rinnovabili ma questi progetti sono molto invasivi, non c’è una regolamentazione e rischiano seriamente di compromettere quel poco di economia che ci rimane, oltre all’impatto sull’ambiente e il paesaggio - dice il sindaco Ignazio Atzori - l’approvazione dell’ordine del giorno in Consiglio è concordata con il Comune di Carloforte, a breve provvederanno anche Iglesias e Gonnesa. I centri del golfo danno un segnale di unione in questa battaglia».

Secondo il consiglio comunale la presenza degli impianti eolici off shore avrebbe un impatto devastante sulle attività del territorio. Preoccupazione anche per il cavidotto principale di collegamento per le due sottostazioni flottanti.

