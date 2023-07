«Marco Simeone è introvabile». Lo hanno comunicato alla Procura generale di Cagliari i carabinieri, incaricati di raggiungere e portare in carcere l’ex sindaco di Carloforte, condannato in via definitiva a 7 anni e mezzo per la bancarotta della Sept Italia, industria fallita nel 2010.

Ma, dopo giorni di «vane ricerche», i militari non sono riusciti a rintracciare l’ex primo cittadino. Che, dunque, nelle prossime ore potrebbe essere ufficialmente dichiarato «latitante».

