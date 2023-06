È stato firmato l’ordine di carcerazione per l’ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, condannato in via definitiva a sette anni e mezzo di reclusione per il crac della Sept Italia, l’industria di vernici fallita nel 2010 con un buco di circa 10 milioni di euro.

Nel fine settimana la Cassazione ha rigettato il ricorso del difensore, l’avvocato Giovanni Manca, e qualche ora dopo il sostituto procuratore generale di Cagliari, Sergio De Nicola, ha ordinato ai Carabinieri della Compagnia di Carbonia di eseguire la sentenza, diventata ormai irrevocabile.

Già nelle prossime ore l’ex primo cittadino dell’Isola di San Pietro potrebbe essere rintracciato e trasferito nel carcere di Uta oppure presentarsi spontaneamente in una delle varie case di reclusione dell’Isola.

