È entrata in vigore una nuova disciplina delle soste nel centro città e in alcuni rioni sono state istituite strade in cui è obbligatorio non superare i 30 chilometri all'ora.

Queste ultime di recente riguardano Medau Su Rei (fortemente richiesto dai residenti), Santa Caterina, Is Maccionis. Invece per quanto riguarda le strisce blu, è istituita la sosta a pagamento mediante parcometro e la sosta gratuita senza limitazione oraria a favore dei residenti con autorizzazione.

Per gli stalli a pagamento la tariffa è in vigore dal lunedì al sabato, 8:30 – 13:15 (esclusi i festivi), 0,30 centesimi per 30 minuti, oppure 0,50 per 60 minuti; 25 euro abbonamento mensile.

Previsto inoltre un ticket gratuito di 15 minuti emesso dal parcometro. La sosta a pagamento è in piazza Ciusa, San Ponziano, Matteotti e Rinascita, via Nuoro, via Brigata Sassari, Turati, delle Poste, Gramsci, largo Montuori, viale Arsia. Infine istituiti 25 stalli riservati ai residenti muniti di pass annuale, segnalati da strisce bianche e cartello dedicato.

