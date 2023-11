La scuola Camilla Gritti ha voluto ricordare oggi con una cerimonia semplice ma toccante suor Eraldina Cacciarru, religiosa scomparsa pochi mesi fa all'età di 79 anni ma molto conosciuta in città per le sue doti di umanità e profonda conoscenza delle tradizioni popolari sarde.

In suo ricordo oggi la scuola ha voluto mettere a dimora un ulivo nel giardino dell'istituto al culmine di una cerimonia presieduta da suor Maria Daccomandi, direttrice dell'Istituto e dal sacerdote parroco della chiesa Cristo Re don Massimiliano Congia. La religiosa, originaria del borgo agricolo di Sirri, era suora Orsolina di San Girolamo in Somasca. Rimasta orfana di padre in tenera età, ha vissuto l’infanzia in collegio e a 16 anni ha preso i voti.

Dopo aver trascorso una ventina d’anni a Roma, nel 1985 si è trasferita a Carbonia, e ha insegnato presso la Scuola Gritti fino alla pensione sempre con la congregazione delle Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca, presenti a Carbonia da oltre 80 anni, e punto di riferimento per l’educazione e la formazione dei giovani.

