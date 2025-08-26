Carbonia, trovato con cocaina in auto e in casa: arrestato per spaccioUn ventiseienne è stato scoperto in centro, aveva droga e soldi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Aveva con sé 4 grammi di cocaina, confezionati in 10 dosi di cellophane, con 150 euro in contanti. Un ventiseienne di Carbonia è stato sorpreso nella serata di sabato dagli agenti del locale commissariato, mentre si trovava in auto nel centro a bordo con altri due giovani.
La polizia ha disposto una perquisizione in casa, dove sono stati rinvenuti ulteriori 7 involucri di cocaina e la somma di 300 euro in contanti, ritenuta il presunto provento dell’attività di spaccio.
Al termine delle formalità di rito, il ventiseienne è stato accompagnato a casa in stato di arresto per l’ipotesi reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito dell’udienza di ieri mattina, il gip ha convalidato l’arresto.
(Unioneonline)