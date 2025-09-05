I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carbonia hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze di Polizia, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina e tentato furto aggravato.

I militari sono entrati in azione dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, che segnalava movimenti sospetti presso alcune abitazioni del centro.

Le pattuglie hanno così sorpreso l’uomo proprio mentre, dopo essersi già introdotto in un appartamento abitato da una pensionata 78enne – la quale, pur spaventata, aveva cercato di opporsi senza successo – stava ora armeggiando con il portone dell’abitazione confinante, di proprietà di un commerciante 51enne.

Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato immediatamente immobilizzato e condotto in caserma.

Quindi è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

