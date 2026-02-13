Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha revocato l'ordinanza con la quale venerdì scorso aveva vietato l'utilizzo dell'acqua di rete nella frazione di Cortoghiana, circa duemila abitanti, limitando solo l'uso a quelli non alimentari. Sono rientrati nella norma i parametri relativi alla presenza di ferro, manganese e altri minerali la cui quantità è stata verificata come eccessiva in seguito alle analisi effettuate dall'Azienda sanitaria locale nel punto di erogazione di viale Amedeo di Savoia. È probabile che la presenza di minerali oltre misura sia stata conseguenza delle piogge abbondanti che hanno dilavato le condutture. Non è la prima volta che a Cortoghiana e dintorni una situazione del genere si ripete. A una settimana dalla ordinanza emessa dal sindaco, l'amministrazione sulla scorta delle nuove verifiche effettuate dai sanitari ha concesso l'utilizzo dell'acqua di rete anche per scopi alimentari.

