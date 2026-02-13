Ordinanza revocata: l'acqua a Cortoghiana è di nuovo potabileParametri rientrati nella norma
Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha revocato l'ordinanza con la quale venerdì scorso aveva vietato l'utilizzo dell'acqua di rete nella frazione di Cortoghiana, circa duemila abitanti, limitando solo l'uso a quelli non alimentari. Sono rientrati nella norma i parametri relativi alla presenza di ferro, manganese e altri minerali la cui quantità è stata verificata come eccessiva in seguito alle analisi effettuate dall'Azienda sanitaria locale nel punto di erogazione di viale Amedeo di Savoia. È probabile che la presenza di minerali oltre misura sia stata conseguenza delle piogge abbondanti che hanno dilavato le condutture. Non è la prima volta che a Cortoghiana e dintorni una situazione del genere si ripete. A una settimana dalla ordinanza emessa dal sindaco, l'amministrazione sulla scorta delle nuove verifiche effettuate dai sanitari ha concesso l'utilizzo dell'acqua di rete anche per scopi alimentari.