È di cinque feriti non gravi il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 20 al bivio di Sirai, sulla statale 126 all’ingresso nord di Carbonia.

L’impatto avvenuto tra una Fiat Multipla condotta da un uomo e una Fiat Seicento è stato molto violento, con la piccola utilitaria che si è girata su se stessa. Tanta paura visto che dopo l’impatto sulla Multipla si è sviluppato un principio di incendio immediatamente spento grazie all’utilizzo di un estintore presente nel ristorante pizzeria presente nei pressi dell’incidente.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Solky e Sulcis Emergenze supportate dai colleghi della medicalizzata Mike 70 arrivata da Iglesias. Personale medico che si è occupato degli occupanti dei veicoli, tra cui due bambini che viaggiavano a bordo della Multipla, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma a Carbonia e i carabinieri del nucleo Radiomobile che dovranno accertare le cause del sinistro e le relative colpe. Presenti anche i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu e gli agenti del commissariato di Carbonia che si sono occupati del traffico che ha subito notevoli rallentamenti. Al lavoro anche gli uomini dell’Anas. I passeggeri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

