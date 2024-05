Sono serviti più di sei mesi ma alla fine il Comune di Carbonia ci è riuscito: è libero dalle macerie il marciapiede di fronte alla rotonda fra via Costituente e via dello Sport dove a metà ottobre 2023 si era verificato un incidente stradale. Una vettura era finita addosso al muretto di recinzione di un complesso residenziale comunale e da allora le macerie (anche per via della definizione degli aspetti legati all'assicurazione) erano state lasciate proprio in mezzo al marciapiede.

Oltre alla questione estetica che ha fatto indignare molte persone, le macerie impedivano il transito di chi in quella zona ogni giorno si trova a passare, come le centinaia di alunni che si incamminano verso le scuole e i disabili che non potevano muoversi agilmente con la sedia a rotelle o con le stampelle, se non con il rischio di cadere in strada.

Alla fine, dopo le reiterate proteste, il Comune si è deciso a dare un'accelerata e ha rimosso i resti del muretto distrutto.

Nulla da fare invece per il muretto che sta di fronte alla rotonda a circa 20 metri dal punto in cui si è intervenuti: qui nell'ottobre del 2022 una tromba d'aria aveva fatto cadere un albero sul muretto di recinzione di un altro edificio comunale le cui macerie non sono ancora state rimosse del tutto ma in parte si trovano tuttora in mezzo al marciapiede.

